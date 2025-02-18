В Москве ликвидирована лаборатория по производству амфетамина

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В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в организации лаборатории по производству амфетамина. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по столице.

Злоумышленник организовал лабораторию по изготовлению психотропных веществ в жилом помещении. Наркотики сбывались на территории Москвы и Московской области. Во время обыска у мужчины изъяли два пакета с амфетамином общей массой более 1,6 килограмма. Кроме того, полицейские нашли в лаборатории специализированное оборудование, химические реактивы, электронные весы и упаковку для фасовки запрещенных веществ.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он взят под стражу. Возможные соучастники мужчины устанавливаются.

Ранее сотрудники полиции района Северное Медведково задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков. Задержанным оказался 24-летний приезжий. У него обнаружили и изъяли 90 свертков с наркотическим веществом массой более 170 граммов.

Между тем суд в Астрахани приговорил иностранного гражданина к 20 годам колонии строгого режима по делу о сбыте наркотиков, из-за которых в 2024 году погибли 10 человек. С 8 по 11 мая прошлого года в разных районах Астрахани были найдены 10 погибших в возрасте от 18 до 40 лет. Еще 25 человек были госпитализированы с симптомами отравления наркотиками.