Шойгу: Россию тревожит увеличение числа преступлений, связанных со сбытом наркотиков

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Россию беспокоит рост числа правонарушений, связанных со сбытом наркотиков. Руководство страны активизируют борьбу с этим, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

По его словам, ситуация в области наркопреступности остается напряженной. Секретарь Совбеза подчеркнул, что настороженность вызывает рост количества расследованных наркопреступлений, которые относятся к организованным формам.

"Группой лиц по предварительному сговору – 35,1 тысячи (рост на 8%), организованной группой и преступным сообществом – 14,8 тысячи (рост на 14,7%)", – отметил Шойгу.

Секретарь СБ РФ при этом добавил, что задачи противодействия работы наркобизнеса, а также повышение качества координации правоохранителей в этом направлении и совершенствование системы оказания наркологической помощи "находятся в поле постоянного внимания Совета безопасности".

Ранее сообщалось, что в России наркодилеры начали масштабную рекрутинговую кампанию по привлечению школьников. Подростков от 14 до 16 лет нанимают в качестве закладчиков.

Для своих целей преступники покупают данные о пользователях крупных чат-ботов в Telegram и делают рекламную рассылку по базе контактов. Также злоумышленники проводят розыгрыши автомобилей и денежных призов с заведомо невыполнимыми условиями. Жертв обещают бесплатно обучить, как не быть пойманным во время совершения преступления.

