РИА Новости: полиция вновь обратилась в суд с протоколом на блогера Косенко

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В Никулинский суд Москвы опять поступил протокол, составленный полицией против блогера Сергея Косенко, бросившего младенца в снег ради видео в соцсети. Причиной для этого послужила пропаганда наркотических средств в Интернете, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей суда.

Подобный протокол уже поступал в суд, однако в тот раз инстанция вернула его составителю для устранения недостатков.

Новый протокол был зарегистрирован 17 января. К настоящему моменту суд не назначил дату его рассмотрения, уточнил собеседник агентства.

Если блогера признают виновным в пропаганде наркотических средств, ему может грозить штраф, размер которого варьируется от 5 до 30 тысяч рублей.

15 января суд заочно арестовал Косенко. В заключении блогер должен провести 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания в стране. Тем не менее прокуратура внесла на это решение апелляционное представление.

Сам Косенко, комментируя решение об аресте, заявил, что "любит Россию и русских людей". Он также выразил надежду на то, что "здравый смысл, добро и позитив возьмут верх".

Видео, на котором Косенко бросил младенца в сугроб, появилось в сети в январе 2024 года. После широкого общественного резонанса следователи возбудили уголовное дело против блогера по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По словам адвоката блогера, ребенок не участвовал в съемках видео, они якобы были произведены с применением монтажа и куклы-манекена.