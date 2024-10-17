ТАСС: бросивший младенца в сугроб блогер Косенко распродал все активы до отъезда из России

Фото: /телеграм-канал "Эффект Косенко"

Блогер Сергей Косенко, бросивший двухмесячного ребенка в сугроб и опубликовавший в соцсетях соответствующее видео, распродал все свое имущество, недвижимость и активы перед тем, как покинуть Россию. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник агентства, блогер не планировал в ближайшие годы возвращаться в страну. На арестованных банковских счетах также не оказалось денег, добавил он.

В январе 2024 года в Сети появился ролик, на котором Косенко бросил младенца в сугроб. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту случившегося уголовное дело.

По словам адвоката блогера, ребенок не участвовал в съемках видео, они якобы были произведены с применением монтажа и куклы-манекена.

Спустя время СК возбудил дело по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Кроме того, МВД объявило Косенко в розыск. Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы, сказала юрист Алла Георгиева.

В ходе расследования суд наложил арест на 43 счета в российских банках блогера, общая сумма которых превышает 206 миллионов рублей.