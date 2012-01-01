Юрист Георгиева: блогера Косенко могут лишить родительских прав

Против блогера Сергея Косенко, бросившего своего двухмесячного ребенка в сугроб ради хайпового видео, завели уголовное дело по двум статьям. Какое наказание ему грозит, разбиралась Москва 24.

Хотел снять "самое популярное видео"

Скандальное видео, из-за которого на блогера Сергея Косенко завели уголовное дело, было снято в январе 2024 года: на кадрах видно, как он бросил своего двухмесячного сына Лео в сугроб. Пост спровоцировал волну негатива: в комментариях пользователи массово требовали лишить мужчину родительских прав. Тогда же глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело.

(принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) подписаны примерно 7 миллионов пользователей. Сергей Косенко – российский блогер, который занимался продажей курсов по личностному росту. На данный момент на его аккаунт в Instagramподписаны примерно 7 миллионов пользователей. По данным СМИ, в настоящее время Косенко живет в Дубае, где у него есть агентство элитной недвижимости. Источники утверждают, что он не оставил в России никакого имущества, кроме продюсерского центра, через который велась продажа авторских курсов и марафонов.

После скандала Косенко удалил видео со своей страницы. При этом адвокат блогера Сергей Жорин ранее заявил, что для съемок этого ролика использовалась кукла. Сам Косенко также писал в соцсетях, что наложил на нее лицо Лео с помощью монтажа. Свой поступок он назвал попыткой "снять самое популярное видео".

Однако спустя 10 месяцев блогеру все же предъявили обвинения в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК) и покушении на умышленное причинение тяжкого вреда его здоровью (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 111 УК).





из сообщения СК РФ Косенко <...> с целью причинения тяжкого вреда здоровью своему двухмесячному сыну бросил ребенка <...>, допустив его последующее падение с высоты не менее двух метров. Ребенок упал в сугроб, что позволило избежать тяжелых травм, то есть преступный умысел не был доведен до конца по не зависящим от Косенко обстоятельствам.

В настоящее время блогер объявлен в розыск. Кроме того, суд в Москве арестовал 43 его банковских счета на более чем 206 миллионов рублей.

Ранее на сайте Никулинского районного суда столицы появилась информация, что на Косенко составили протокол о пропаганде наркотиков. Из-за какой конкретно публикации, в материалах не указано. Однако позднее суд вернул протокол для устранения недостатков в установленные законом сроки.

Уйдет от наказания?

Сергею Косенко может грозить до 10 лет тюрьмы и лишение родительских прав, если его вина будет доказана. Такое предположение в разговоре с Москвой 24 высказала юрист Алла Георгиева.

При этом она допустила, что статью о покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со временем могут переквалифицировать.





Алла Георгиева юрист Если ребенка кидали в снег, он мог испугаться, простыть, но это не относится к тяжким последствиям. Если бы он на асфальт кидал – здесь да, здесь очевиден умысел.

Также эксперт не исключила, что в этой ситуации могло быть возбуждено дело об оставлении в опасности.

"Если Косенко кинул его и тут же взял, то в данном случае эта статья не подойдет. А если он кинул его и продолжал, например, снимать, то здесь будет как раз оставление ребенка в опасности, потому что он был в снегу. Но это мое личное субъективное мнение", – сказала специалист.

В то же время у юриста нет никаких сомнений, что Косенко не исполняет родительские обязанности должным образом, так как он в любом случае не позаботился о самочувствии малыша. Родители же по законодательству обязаны думать о физическом, нравственном и духовном здоровье детей, подчеркнула Георгиева.

"В любом случае следствие будет разбираться, почему Косенко так сделал. Если ради хайпа – логично лишить. Но в нашем государстве всегда в приоритете родительское воспитание, то есть за такой проступок неясно, как на это посмотрит следствие. Это не убийство, это не что-то тяжелое. Если все же будет тяжелая статья, то шансов, что его лишат родительских прав, больше", – поделилась мнением Георгиева.



Блогер Сергей Косенко объявлен в розыск

При этом ситуация осложняется тем, что Косенко живет в Дубае. Его явка на заседания – обязательное условие расследования подобных дел, отметила специалист.





Алла Георгиева юрист Следствие должно взять у него объяснения, провести очные ставки. Без таких мероприятий передать дело в суд не получится, прокурор не подпишет обвинительное заключение.

Но даже если Косенко будет скрываться, ему не удастся избежать ответственности, обратила внимание Георгиева.

"Экстрадиция зависит от того, входит ли иностранное государство в перечень тех, которые выдают преступников России. Если это ОАЭ, то, скорее всего, это может произойти", – считает Георгиева.

Кроме того, не следует забывать и о сроках давности преступлений. По таким тяжким уголовным делам они составляют до 10 лет и следствие длится максимально долго. Но даже по истечении этого периода дело могут открыть заново, когда обвиняемый вернется в Россию, заключила юрист.