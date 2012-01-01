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14 октября, 18:36

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Юрист Георгиева: блогера Косенко могут лишить родительских прав

Только ли тюрьма? Что грозит блогеру Косенко за бросок ребенка в сугроб

Против блогера Сергея Косенко, бросившего своего двухмесячного ребенка в сугроб ради хайпового видео, завели уголовное дело по двум статьям. Какое наказание ему грозит, разбиралась Москва 24.

Хотел снять "самое популярное видео"

Фото: мвд.рф

Скандальное видео, из-за которого на блогера Сергея Косенко завели уголовное дело, было снято в январе 2024 года: на кадрах видно, как он бросил своего двухмесячного сына Лео в сугроб. Пост спровоцировал волну негатива: в комментариях пользователи массово требовали лишить мужчину родительских прав. Тогда же глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело.

Сергей Косенко – российский блогер, который занимался продажей курсов по личностному росту. На данный момент на его аккаунт в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) подписаны примерно 7 миллионов пользователей.

По данным СМИ, в настоящее время Косенко живет в Дубае, где у него есть агентство элитной недвижимости. Источники утверждают, что он не оставил в России никакого имущества, кроме продюсерского центра, через который велась продажа авторских курсов и марафонов.

После скандала Косенко удалил видео со своей страницы. При этом адвокат блогера Сергей Жорин ранее заявил, что для съемок этого ролика использовалась кукла. Сам Косенко также писал в соцсетях, что наложил на нее лицо Лео с помощью монтажа. Свой поступок он назвал попыткой "снять самое популярное видео".

Однако спустя 10 месяцев блогеру все же предъявили обвинения в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК) и покушении на умышленное причинение тяжкого вреда его здоровью (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 111 УК).

Косенко <...> с целью причинения тяжкого вреда здоровью своему двухмесячному сыну бросил ребенка <...>, допустив его последующее падение с высоты не менее двух метров. Ребенок упал в сугроб, что позволило избежать тяжелых травм, то есть преступный умысел не был доведен до конца по не зависящим от Косенко обстоятельствам.
из сообщения СК РФ

В настоящее время блогер объявлен в розыск. Кроме того, суд в Москве арестовал 43 его банковских счета на более чем 206 миллионов рублей.

Ранее на сайте Никулинского районного суда столицы появилась информация, что на Косенко составили протокол о пропаганде наркотиков. Из-за какой конкретно публикации, в материалах не указано. Однако позднее суд вернул протокол для устранения недостатков в установленные законом сроки.

Уйдет от наказания?

Фото: телеграм-канал "Сергей Косенко"

Сергею Косенко может грозить до 10 лет тюрьмы и лишение родительских прав, если его вина будет доказана. Такое предположение в разговоре с Москвой 24 высказала юрист Алла Георгиева.

При этом она допустила, что статью о покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со временем могут переквалифицировать.

Если ребенка кидали в снег, он мог испугаться, простыть, но это не относится к тяжким последствиям. Если бы он на асфальт кидал – здесь да, здесь очевиден умысел.
Алла Георгиева
юрист

Также эксперт не исключила, что в этой ситуации могло быть возбуждено дело об оставлении в опасности.

"Если Косенко кинул его и тут же взял, то в данном случае эта статья не подойдет. А если он кинул его и продолжал, например, снимать, то здесь будет как раз оставление ребенка в опасности, потому что он был в снегу. Но это мое личное субъективное мнение", – сказала специалист.

В то же время у юриста нет никаких сомнений, что Косенко не исполняет родительские обязанности должным образом, так как он в любом случае не позаботился о самочувствии малыша. Родители же по законодательству обязаны думать о физическом, нравственном и духовном здоровье детей, подчеркнула Георгиева.

"В любом случае следствие будет разбираться, почему Косенко так сделал. Если ради хайпа – логично лишить. Но в нашем государстве всегда в приоритете родительское воспитание, то есть за такой проступок неясно, как на это посмотрит следствие. Это не убийство, это не что-то тяжелое. Если все же будет тяжелая статья, то шансов, что его лишат родительских прав, больше", – поделилась мнением Георгиева.

Блогер Сергей Косенко объявлен в розыск

При этом ситуация осложняется тем, что Косенко живет в Дубае. Его явка на заседания – обязательное условие расследования подобных дел, отметила специалист.

Следствие должно взять у него объяснения, провести очные ставки. Без таких мероприятий передать дело в суд не получится, прокурор не подпишет обвинительное заключение.
Алла Георгиева
юрист

Но даже если Косенко будет скрываться, ему не удастся избежать ответственности, обратила внимание Георгиева.

"Экстрадиция зависит от того, входит ли иностранное государство в перечень тех, которые выдают преступников России. Если это ОАЭ, то, скорее всего, это может произойти", – считает Георгиева.

Кроме того, не следует забывать и о сроках давности преступлений. По таким тяжким уголовным делам они составляют до 10 лет и следствие длится максимально долго. Но даже по истечении этого периода дело могут открыть заново, когда обвиняемый вернется в Россию, заключила юрист.

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Лукинова Анна

происшествияшоу-бизнесистории

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