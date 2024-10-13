Суд счел преждевременным рассматривать дело блогера Косенко о пропаганде наркотиков

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Никулинский суд Москвы не принял направленный полицейскими проток о пропаганде наркотиков в отношении блогера Сергея Косенко, который бросил двухмесячного сына в сугроб и выложил видео в соцсети. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Документы были возвращены для устранения недостатков в установленные законом сроки, следует из решения судебной инстанции. По вменяемой статье КоАП РФ Косенко грозит административный штраф до 30 тысяч рублей.

Косенко привлек внимание общественности после публикации видеоролика, на котором бросил собственного сына в сугроб. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

При этом адвокат блогера после этого заявил, что ребенок не принимал участие в съемке ролика. По его словам, съемки были произведены с применением монтажа и куклы-манекена.

Позже СК возбудил три статьи "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Кроме того, МВД РФ объявило в розыск Косенко. Его карточка числится в базе ведомства.

В рамках расследования суд наложил арест на 43 счета в российских банках блогера, общая сумма которых превышает 206 миллионов рублей. Речь идет о таких кредитных учреждениях, как Альфа-банк, банк "Русский стандарт", АО "Российский сельскохозяйственный банк", а также ПАО банк "Финансовая корпорация "Открытие".