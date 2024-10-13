ТАСС: суд арестовал банковские счета на сумму более 206 млн руб по делу блогера Косенко

Фото: телеграм-канал "Сергей Косенко"

Суд в Москве наложил арест на 43 счета в российских банках блогера Сергея Косенко, который бросил двухмесячного сына в сугроб и выложил видео с этими кадрами в соцсети. Общая сумма арестованных счетов превышает 206 миллионов рублей, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства пояснил, санкция одной из вменяемой Косенко статьи предусматривает наказание, в том числе в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей или в размере зарплаты (дохода осужденного) за период до одного года.

Так, правоохранители установили, что доход подозреваемого за 2023 год составил около 206 381 000 рублей.

Источник также уточнил, что в аресте речь идет о таких кредитных учреждениях, как Альфа-банк, банк "Русский стандарт", АО "Российский сельскохозяйственный банк", а также ПАО банк "Финансовая корпорация "Открытие".

Косенко привлек внимание общественности после публикации видеоролика, на котором бросил собственного сына в сугроб. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

При этом адвокат блогера после этого заявил, что ребенок не принимал участие в съемке ролика. По его словам, съемки были произведены с применением монтажа и куклы-манекена.

Позже СК возбудил три статьи "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Кроме того, МВД РФ объявило в розыск Косенко. Его карточка числится в базе ведомства.

