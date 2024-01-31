Адвокат блогера Косенко заявил, что не знает о его миллионном долге перед налоговой

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Сергей Жорин, адвокат блогера Сергея Косенко, который якобы бросил в сугроб собственного сына, заявил, что не знал о его долге перед налоговой в четыре миллиона рублей. Об этом сообщает телеканал "360".

Информация о долгах Косенко ранее распространилась в СМИ. По данным, блогер является учредителем двух компаний – "Продюсерский центр Сергея Косенко" и "Айти приложение".

Более того, как выяснили журналисты, Косенко начал продвигать контент среди зарубежной аудитории под псевдонимом Mister Thank You. В видеороликах он раздает прохожим деньги.

Однако адвокат блогера, комментируя информацию о долгах Косенко, заявил, что ему ничего об этом не известно. При этом он все же пообещал разобраться в ситуации и пояснить ее отдельно.

Косенко привлек внимание общественности после публикации видеоролика, на котором бросил собственного сына в сугроб. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

При этом адвокат блогера после этого заявил, что ребенок не принимал участие в съемке ролика. По его словам, съемки были произведены с применением монтажа и куклы-манекена.

