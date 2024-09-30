Протокол о пропаганде наркотиков составлен на бросавшего младенца в снег блогера

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sergey_kosenko

Протокол о пропаганде наркотиков в Сети составлен на блогера Сергея Косенко, ранее снявшего видео, на котором он бросал собственного грудного ребенка в сугроб. Об этом сказано на сайте Никулинского суда Москвы.

При этом в материалах не указано, из-за какой публикации был составлен протокол. Теперь блогеру грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Косенко привлек внимание общественности после публикации видеоролика, на котором бросил собственного сына в сугроб. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

При этом адвокат блогера после этого заявил, что ребенок не принимал участия в съемке ролика. По его словам, съемки были произведены с применением монтажа и куклы-манекена.

