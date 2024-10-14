Юрист Георгиева: блогеру Косенко может грозить до 10 лет лишения свободы

Фото: телеграм-канал "Сергей Косенко"

Блогеру Сергею Косенко, объявленному в розыск по двум статьям УК РФ, может грозить до 10 лет лишения свободы по одной из них, рассказала Москве 24 юрист Алла Георгиева.

Она напомнила, что в случае с Косенко речь идет о статьях "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". При этом юрист призналась, что не согласна со второй.

"Данная статья говорит о 10-летнем тюремном заключении, но для этого должен быть тяжкий вред здоровью", – пояснила она.

Георгиева считает, что эту статью могут потом переквалифицировать. При этом, если этого не случится, Косенко грозит до 10 лет лишения свободы. И речь идет о малолетнем ребенке, добавила она.

"Но тут еще рассматриваются статьи в совокупности, то есть 111-я статья идет через 30-ю. И она как раз говорит о том, что был умысел, но он не был доведен до конца. С другой стороны, если ребенка кидали в снег, он мог испугаться, задохнуться, простыть, но это не относится к тяжким последствиям. Если бы он на асфальт кидал – здесь да, здесь очевиден умысел", – заявила юрист.

Комментируя статью о неисполнении обязанностей родителей, Георгиева напомнила, что по законодательству они должны своих детей воспитывать, соответственно, заботиться о здоровье физическом, нравственном и духовном. По ее словам, в данном случае отец не заботился о здоровье своего ребенка, потому что бросить двухмесячного ребенка в сугроб зимой крайне небезопасно.

Эксперт добавила, что не знает, какие события были бы, если бы ребенок, например, упал в снег и лежал. Она отметила, что в этом случае могли возбудить дело и за оставление ребенка в опасности.

"Сколько ребенок пролежал в снегу, непонятно. Если Косенко кинул его и тут же взял, то в данном случае эта статья не подойдет, а если он кинул его и продолжал, например, снимать, то здесь будет как раз оставление ребенка в опасности, потому что он в снегу был. Но это мое личное субъективное мнение", – сказала Георгиева.

Георгиева также сообщила, что любая статья Уголовного кодекса содержит несколько подвидов наказания. Минимальное – штраф до 100 тысяч рублей. При этом эксперт не думает, что блогеру действительно его присудят, потому что речь идет о малолетнем ребенке, и такое наказание будет слишком маленьким.

"Тем более родитель, который не выполняет обязанности, который кидает ребенка в снег, то есть это даже опасно для здоровья. Поэтому я все-таки думаю, что минимального наказания точно не будет. Но если говорить дальше, то это могут быть обязательные работы до 440 часов максимум, исправительные работы до двух лет максимум, принудительные – до трех лет максимум и лишение свободы до трех лет", – сообщила юрист.

По ее словам, все будет учитываться – характеристики блогера по месту жительства, на работе, привлекался ли к ответственности ранее.

Если Косенко привлекут к ответственности за неисполнение родительских обязанностей, органы опеки могут поднять вопрос о лишении его родительских прав. При этом, по словам юриста, тут будут учитывать еще тот факт, каким родителем он был.

"В любом случае следствие будет разбираться, почему он так сделал. Если ради хайпа – логично лишить. Но в нашем государстве всегда в приоритете родительское воспитание, то есть за такой проступок неясно, как на это посмотрит следствие. Это не убийство, это не что-то тяжелое. Если все же будет тяжелая статья, то шансов, что его лишат родительских прав, больше. Но если она рассыплется на каком-то этапе и суд не усмотрит этот состав, то тогда будет вопрос только в неисполнении обязанностей родителя", – поделилась мнением Георгиева.

Говоря о судопроизводстве, она отметила, что, когда есть уголовное дело, лицо, которое в нем фигурирует, объявляют в розыск. К примеру, у полиции есть дело, адрес проживания обвиняемого, тогда она по УФМС поднимает, где он зарегистрирован по месту жительства. Если фигурант не явится, его объявят в розыск. В таком случае суд должен рассмотреть дело с обязательной явкой и в присутствии обвиняемого. Следствие должно взять у него объяснения, провести очные ставки. Без таких мероприятий передать дело в суд не получится, прокурор не подпишет обвинительное заключение.

Если же обвиняемый не явился и скрылся, он все равно не сможет избежать ответственности, добавила юрист. По ее словам, сроки могут возобновить, когда он вернется в Россию. В то же время у преступлений есть срок давности, и принудительно привести его откуда-то сейчас, если он не в России, не получится. В целом это зависит от того, входит ли государство в перечень тех, которые выдают преступников России, сказала Георгиева. К примеру, если Косенко находится в Арабских Эмиратах, то, скорее всего, его могут выдать. И неважно, сменил он или не сменил гражданство, наказание его все равно настигнет, заключила эксперт.

Косенко привлек внимание общественности после публикации видеоролика, на котором бросил собственного сына в сугроб. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

При этом адвокат блогера после этого заявил, что ребенок не принимал участия в съемке ролика. По его словам, съемки были произведены с применением монтажа и куклы-манекена.

Позже СК возбудил уголовное дело по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Кроме того, МВД РФ объявило в розыск Косенко. Его карточка числится в базе ведомства.

В рамках расследования суд наложил арест на 43 счета в российских банках блогера, общая сумма которых превышает 206 миллионов рублей. Речь идет о таких кредитных учреждениях, как Альфа-Банк, банк "Русский стандарт", АО "Российский сельскохозяйственный банк", а также ПАО банк "Финансовая корпорация "Открытие".