Прокуратура обжаловала заочный арест бросившего младенца в сугроб блогера Косенко

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Прокуратура внесла апелляционное представление на решение Басманного суда Москвы о заочном аресте блогера Сергея Косенко, бросившего младенца в снег ради видео в соцсети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Дата рассмотрения аппеляции в Московском городском суде пока не назначена.

15 января суд заочно арестовал Косенко. В заключении блогер проведет 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания в стране.

Сам Косенко, комментируя решение об аресте, заявил, что "любит Россию и русских людей". Он также выразил надежду на то, что "здравый смысл, добро и позитив возьмут верх".

Видео, на котором Косенко бросил младенца в сугроб, появилось в сети в январе 2024 года. После широкого общественного резонанса следователи возбудили уголовное дело против блогера по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По словам адвоката блогера, ребенок не участвовал в съемках видео, они якобы были произведены с применением монтажа и куклы-манекена.