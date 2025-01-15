Блогер Косенко прокомментировал свой заочный арест

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sergey_kosenko

Блогер Сергей Косенко, который бросил двухмесячного ребенка в сугроб, прокомментировал новости о своем заочном аресте.

"Люблю Россию и люблю русских людей. И верю, что здравый смысл, добро и позитив в конечном итоге возьмут верх", – написал он на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Ранее Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Косенко. В заключении он проведет 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания в стране.

В январе 2024 года в Сети появился ролик, на котором Косенко бросил младенца в сугроб. Тогда глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту случившегося уголовное дело.

По словам адвоката блогера, ребенок не участвовал в съемках видео, они якобы были произведены с применением монтажа и куклы-манекена. Однако позже СК возбудил дело по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В ходе расследования суд наложил арест на 43 счета в российских банках блогера, общая сумма которых превышает 206 миллионов рублей.