Суд Москвы заочно арестовал бросившего младенца в сугроб блогера Косенко

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sergey_kosenko

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Сергея Косенко, бросившего двухмесячного ребенка в сугроб и опубликовавшего в соцсетях соответствующее видео, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В заключении он проведет 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания в стране, уточнили в инстанции.

В январе 2024 года в Сети появился ролик, на котором Косенко бросил младенца в сугроб. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту случившегося уголовное дело.

По словам адвоката блогера, ребенок не участвовал в съемках видео, они якобы были произведены с применением монтажа и куклы-манекена.

Спустя время СК возбудил дело по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Кроме того, МВД объявило Косенко в розыск. Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы, сказала юрист Алла Георгиева.

В ходе расследования суд наложил арест на 43 счета в российских банках блогера, общая сумма которых превышает 206 миллионов рублей.