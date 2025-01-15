15 января, 12:01Шоу-бизнес
Суд Москвы заочно арестовал бросившего младенца в сугроб блогера Косенко
Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sergey_kosenko
Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Сергея Косенко, бросившего двухмесячного ребенка в сугроб и опубликовавшего в соцсетях соответствующее видео, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
В заключении он проведет 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания в стране, уточнили в инстанции.
В январе 2024 года в Сети появился ролик, на котором Косенко бросил младенца в сугроб. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту случившегося уголовное дело.
По словам адвоката блогера, ребенок не участвовал в съемках видео, они якобы были произведены с применением монтажа и куклы-манекена.
Спустя время СК возбудил дело по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Кроме того, МВД объявило Косенко в розыск. Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы, сказала юрист Алла Георгиева.
В ходе расследования суд наложил арест на 43 счета в российских банках блогера, общая сумма которых превышает 206 миллионов рублей.
Налоговую задолженность в размере 10 млн рублей обнаружили у блогера Сергея Косенко