"Известия": в РФ наркодилеры стали активнее вербовать подростков для работы закладчиками

Фото: depositphotos/samwordley@gmail.com

В России наркодилеры начали масштабную рекрутинговую кампанию по привлечению школьников. Подростков от 14 до 16 лет нанимают в качестве закладчиков, сообщает газета "Известия".

Для своих целей преступники покупают данные о пользователях крупных чат-ботов в Telegram и делают рекламную рассылку по базе контактов. Также злоумышленники проводят розыгрыши автомобилей и денежных призов с заведомо невыполнимыми условиями. Жертв обещают бесплатно обучить, как не быть пойманным во время совершения преступления.

По данным издания, более миллиона пользователей уже могли получить такие объявления. Спам-рассылки делают в том числе среди рекламных агентств даркнета, которые размещают информацию в мессенджере.

В объявлениях о найме наркодилеры указывают отметку "14+" либо пишут, что принимают на работу с любого возраста. Как отметил один из источников издания, количество наркошопов растет, в связи с чем курьеров постоянно не хватает. Кроме того, закладчиков регулярно арестовывают, многие уходят сами. При этом подростки в возрасте до 16 лет не привлекаются к уголовной ответственности за сбыт запрещенных веществ.

"Однако подростков ставят на профилактический учет в подразделение полиции по работе с несовершеннолетними (ПДН), что может сказаться на их будущем", – пояснил адвокат Константин Кудряшов, добавив, что с 14 лет уголовная ответственность наступает лишь за хищение и вымогательство наркотических средств.

Эксперт подчеркнул, что тех, кто вовлекает детей в наркобизнес, судят редко – такие лица почти всегда остаются неустановленными.

По словам собеседника издания, владеющего информацией о преступных схемах торговли в даркнете, количество закладчиков среди подростков растет и за счет новых схем. Например, теперь во многих наркошопах курьеров принимают на работу без залога. Также злоумышленники пытаются выдать свой бизнес за норму. На многих маркетплейсах есть юристы, врачи. Сам сайт по продаже наркотиков может выглядеть как обычный интернет-магазин.

"Восприимчивые дети на это ведутся. Если раньше у них был страх перед этим бизнесом, то теперь они видят иллюзию нормальности и соглашаются на работу. При этом не понимают, что это лишь маркетинговая уловка", – отметил председатель Центра защиты и развития личности Леонид Армер.

С января 2025 года в России усилили ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. За вовлечение детей младше 14 лет в подобную деятельность теперь грозит до 9 лет, в преступную группу и особо тяжкое преступление – до 10 лет. Повышенная ответственность предусматривается в случае, если ребенка завербовали в интернете.

Как рассказал один из авторов поправок – председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, в 2023 году число таких преступлений выросло на 52,3% (с 1,4 до 2,1 тысячи). В свою очередь, председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что в 2024 году число особо тяжких преступлений (куда входит наркоторговля), совершенных подростками, выросло на 22%.

В последние месяцы задержания школьников происходили неоднократно. К примеру, в ноябре 2024 года подросток из Магаданской области распространял наркотические вещества более чем в 20 регионах России. В декабре на Урале сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнюю школьницу с крупной партией мефедрона, а в Москве начали проверку в отношении подростков, которые шантажом заставляли 15-летнего школьника делать закладки.

В свою очередь, детский психолог Наталья Наумова пояснила, что для защиты детей важна в том числе осознанность родителей. Обещания наказания и запугивания не всегда приносят результат, указывает она.

"Важно вести диалог и объяснять, почему наркоторговля опасна не только для закладчика, но и для покупателя. В силу своей инфантильности дети не всегда это осознают", – подчеркнула психолог.

Между тем ФСБ России совместно с таможней задержали партию более чем из 0,5 тонны наркотиков, которую контрабандно везли из Перу через РФ в Евросоюз. Стоимость груза на черном рынке составляет свыше 1,5 миллиарда рублей. В результате были задержаны члены колумбийского картеля "Кали". Наркотические вещества направляли спрятанными в разобранном грузовом автомобиле, уточнила ФСБ.