В Яхроме полиция изъяла у мужчины более 30 кустов конопли и килограмм марихуаны

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

В Яхроме сотрудники полиции изъяли из квартиры 36-летнего мужчины 31 куст конопли и около килограмма марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Как следует из материалов дела, нарушитель закупил семена конопли и для их выращивания переоборудовал комнату в своей квартире под теплицу. Сотрудники полиции изъяли у него не только наркотики, но и упаковочный материал, электронные весы и вакууматор.

Мужчина признался, что выращивал коноплю и изготавливал из нее наркотики на протяжении нескольких месяцев. Кроме того, он занимался сбытом незаконных препаратов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". В настоящее время мужчина находится под стражей.

Ранее сообщалось, что около 70 килограммов наркотических веществ было найдено у мужчины в бане на его загородном участке в Домодедове. Он приобрел наркотики для того, чтобы их продавать.

В результате его привлекли к административной ответственности. Нарушитель может лишиться свободы на срок до 20 лет.