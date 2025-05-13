Более 70 кг наркотиков изъяты у мужчины на загородном участке в Домодедове

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Свыше 70 килограммов наркотических веществ было найдено у мужчины в бане на его загородном участке в Домодедове. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, злоумышленник купил наркотики у неизвестных лиц для того, чтобы продавать вещества. Правоохранители изъяли наркотические средства.

Суд арестовал злоумышленника по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Его привлечение к уголовной ответственности проконтролирует столичная прокуратура. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее полицейские изъяли почти пять килограммов наркотиков у 36-летнего жителя Сергиево-Посадского городского округа. Также по месту проживания и регистрации мужчины сотрудники обнаружили пластиковые контейнеры с измельченным растительным веществом, лампу, вытяжку, вентилятор, весы, канистры с удобрением, воздушный фильтр и упаковочные материалы.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Злоумышленник арестован.