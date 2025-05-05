Полицейские изъяли почти 5 кг наркотиков у мужчины в Подмосковье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские изъяли почти пять килограммов наркотиков у 36-летнего жителя Сергиево-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД России со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ведомства Татьяну Петрову.

По двум адресам – по месту проживания и регистрации мужчины – сотрудники обнаружили и изъяли 13 кустов, пластиковые контейнеры с измельченным растительным веществом зелено-коричневого цвета, лампу, вытяжку, вентилятор, весы, канистры с удобрением, воздушный фильтр и упаковочные материалы, указала она.

Согласно проведенному исследованию, содержимым контейнеров оказалась марихуана весом 600 граммов, а вес фрагментов растений составил свыше четырех килограммов, уточнила Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и 228.1 ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества") УК РФ.

Сергиево-Посадский городской суд заключил фигуранта под стражу.

"Оставшаяся часть изъятого будет исследована в рамках уголовного дела", – отмечается в публикации.

Ранее в Дмитровском муниципальном округе задержали 39-летнего местного жителя, который выращивал коноплю у себя дома.

Полицейские обнаружили в подвале 56 кустов марихуаны, а на чердаке – пакеты с веществом растительного происхождения, весы, упаковку и вакууматор. Масса изъятого вещества превысила три килограмма.