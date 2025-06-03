Врач Пальман: выброс пепла из вулкана Этна не повлияет на здоровье москвичей

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Выброс частиц пепла после извержения вулкана Этна не скажется на состоянии здоровья жителей столицы. Об этом Москве 24 рассказал врач-пульмонолог, заведующий отделением терапии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Александр Пальман.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что выброшенный вулканом Этна пепел может долететь до столичного региона в середине недели.

По словам эксперта, в целом пепел способен спровоцировать острое поражение легких. Однако, чтобы это произошло, нужно находиться едва ли не у подножья вулкана.





Александр Пальман врач-пульмонолог, заведующий отделением терапии "Первый МГМУ им. И. М. Сеченова" То количество частиц, которое может долететь до России, навряд ли повлияет на чье-то здоровье. Возможно, пройдут осадки с примесью, но это не те концентрации, которые всерьез опасны.

Врач отметил, что о потенциальной опасности в таких ситуациях предупреждает Роспотребнадзор. Если концентрация пепла превышена, пациентам с хронической обструктивной болезнью и бронхиальной астмой обычно рекомендуют реже выходить на улицу. Когда же возникает необходимость уйти из дома, важно надевать защитную маску, заключил Пальман.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Бабак рассказал, что ощущение нехватки воздуха может быть симптомом хронической обструктивной болезни легких. Оно возникает из-за воздушной ловушки, которая происходит при развитии патологии.

