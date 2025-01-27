Врач Сергей Бабак рассказал, на что указывает ощущение нехватки воздуха

27 января, 08:00Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ощущение нехватки воздуха может наблюдаться при опасных заболеваниях, в том числе хронической обструктивной болезни легких. Об этом Москве 24 рассказал врач-пульмонолог Сергей Бабак.
По его словам, в частности, симптом возникает на фоне застойной сердечной недостаточности.
"Кровь плохо циркулирует по организму, доставка кислорода вызывает проблему. Тогда у человека возникает одышка", – пояснил эксперт.
Кроме того, ощущение нехватки воздуха может указывать на заболевание легких.
Однако симптом не всегда указывает на серьезные проблемы со здоровьем. Например, такое ощущение может возникать из-за стресса.
"Скорее всего, это связано с неврологической составляющей, напряжением мышц. Чтобы вдохнуть, надо расправлять грудную клетку. При страхе у нас другой тип дыхания – стрессовый. В этом случае поступают небольшие порции воздуха, а дыхательный объем маленький. Этого может не хватать для поддержания газообменной функции", – рассказал врач.
Ранее россиянам назвали заболевания, которые сопровождаются ощущением кома в горле. Симптом может возникать при увеличении щитовидной железы или образовании в ней узла. Также ком в горле появляется при рефлюксной болезни, когда содержимое желудка или двенадцатиперстной кишки забрасывается в пищевод.