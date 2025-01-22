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22 января, 16:44

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Врач Лишин рассказал об опасных причинах мерзлявости

Врач рассказал, симптомом каких болезней является мерзлявость

Фото: 123RF/sementsovalesia

Ощущение постоянного холода может наблюдаться при атеросклерозе, сахарном диабете и стрессе. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

По его словам, с возрастом у многих развиваются атеросклеротические изменения в сосудах. Образуются бляшки, которые затрудняют нормальный ток крови, и, поскольку она плохо поступает к конечностям, человек мерзнет.

"Другая причина – диабет. Сахар негативно влияет на сосуды – возникают сосудистые ухудшения рук, ног, и кровь плохо поступает. Поэтому они могут быть холодными", – указал Лишин.

Помимо прочего, зябкость может быть связана со стрессом и повышенной тревожностью.

Внешний мир оказывает влияние на человека и его нервную систему. Если человек эмоционально-тревожный, а таких становится все больше, то все воспринимает очень серьезно и у него будет так называемая стресс-реакция в виде мерзлявости.
Виктор Лишин
врач-терапевт

Если такой симптом беспокоит, необходимо обратиться к врачу, определить точную причину и следовать рекомендациям специалиста.

Вместе с тем у некоторых мерзлявость может быть связана с конституционными особенностями и не указывать на патологию. По словам Лишина, чаще всего такое встречается у стройных девушек с давлением ближе к 90 на 60 миллиметров ртутного столба.

"Такие показатели для них считаются нормой, это не плохо. Просто при таком давлении, как правило, внутренняя система крови регулируется иначе. Чем ниже давление, тем меньше в сосудах напряжения, и скорость кровоснабжения тоже немного отличается от людей с более высоким давлением. Отсюда и мерзлявость", – заключил терапевт.

Ранее россиянам рассказали, признаком каких проблем со здоровьем является постоянная зевота. Она может быть при хронической усталости, тревожном расстройстве, апноэ сна, а также сахарном диабете. Если, помимо зевоты, у человека не получается поднять руку, наблюдается невнятная речь или перекошенный угол рта, речь может идти об инсульте. При таком состоянии необходимо вызвать скорую помощь.

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