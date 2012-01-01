Врач Дорофеева перечислила правила, которые помогут не переохладиться зимой

Зимой важно придерживаться правил, которые предотвратят обморожение. Что делать в холодный сезон, рассказала врач общей практики Маргарита Дорофеева в программе "Доктор 24".

Степени обморожения

На сильном холоде обморожение можно получить за час, особенно в легкой одежде, рассказала Маргарита Дорофеева.

По словам врача, при обморожении краснеют конечности, а на следующей стадии появляются пузыри. В худшем случае образуются черные пятна, которые указывают на некроз тканей.

Обморожение сопровождается покалыванием, болью и мурашками. Также человек теряет чувствительность и не может определить, до чего дотрагивается. Такое состояние часто приводит к заболеваниям, а в крайних случаях – ампутации конечностей, предупредила специалист.

Как сохранить тепло?

Зимой важно придерживаться правил, которые предотвратят обморожение. Первое – всегда выходить на улицу в головном уборе. Дело в том, что кожа участвует в терморегуляции, поэтому тепло выходит через открытые участки тела, объяснила Маргарита Дорофеева.

Также стоит знать, что металлические украшения на руках быстро охлаждают организм. В таком случае важно надевать перчатки или варежки.

Неправильно подобранная обувь и тесная одежда тоже не задерживают тепло, отметила врач.





Маргарита Дорофеева врач общей практики Ботинки должны быть с толстой подошвой и достаточно свободными, чтобы воздух циркулировал внутри. Относительно одежды нужно придерживаться принципа многослойности: сначала надеваем хлопчатобумажную, а затем синтетическую ткань для удержания тепла. Поверх этого – куртка или пальто.

Если человек замерз, важно уйти в помещение. Через некоторое время начнет выделяться пот, поэтому необходимо сменить влажную одежду на сухую.

Также стоит выпить или съесть что-то горячее, так как организм согревается изнутри и разносит тепло по телу, подытожила Дорофеева.

