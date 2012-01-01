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09 декабря, 12:27

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Аллерголог Андренова назвала главные симптомы холодовой аллергии

Зимние испытания: как проявляется холодовая аллергия

Слезоточивость и насморк, которые нередко проявляются при холодовой крапивнице, легко спутать с ОРВИ. Как отличить одно от другого, рассказала в программе "Доктор 24" врач аллерголог-иммунолог Гэрэлма Андренова.

Основные симптомы

Фото: 123RF/zilvergolf

Холодовая аллергия, или крапивница, – всесезонное заболевание, которое часто проявляется в зимнее время в виде волдырей. Обычно их можно заметить на открытых участках кожи, рассказала Гэрэлма Андренова.

Также патология возникает при контакте с холодной водой и иногда сопровождается:

  • ангиоотеками;
  • пониженным давлением;
  • бронхоспазмами;
  • кашлем;
  • болями в животе;
  • слезоточивостью;
  • зудом.

Нередко пациенты путают аллергию на холод с простудой. Однако последняя также сопровождается повышенной температурой, слабостью, болью в горле и кашлем, объяснила специалист.

Диагностика и профилактика

Фото: 123RF/julietelle

Для диагностики аллергии врачи используют несколько способов. Для первого понадобится кубик льда, который прикладывают к области предплечья на пять минут.

Оценить тяжесть заболевания также помогает температурный профилограф, который определяет порог чувствительности. Он способен выявить как тепловую, так и холодовую крапивницу.
Гэрэлма Андренова
врач аллерголог-иммунолог

От холодовой аллергии можно полностью избавиться медикаментозно, однако для этого важно обратиться к специалисту, чтобы он назначил правильное лечение. Что касается профилактики патологии, то помогут теплая одежда и защитные увлажняющие колд-кремы, которые нужно нанести перед выходом на улицу, заключила Андренова.

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