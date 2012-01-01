Аллерголог Андренова назвала главные симптомы холодовой аллергии

Слезоточивость и насморк, которые нередко проявляются при холодовой крапивнице, легко спутать с ОРВИ. Как отличить одно от другого, рассказала в программе "Доктор 24" врач аллерголог-иммунолог Гэрэлма Андренова.
Основные симптомы
Холодовая аллергия, или крапивница, – всесезонное заболевание, которое часто проявляется в зимнее время в виде волдырей. Обычно их можно заметить на открытых участках кожи, рассказала Гэрэлма Андренова.
Также патология возникает при контакте с холодной водой и иногда сопровождается:
- ангиоотеками;
- пониженным давлением;
- бронхоспазмами;
- кашлем;
- болями в животе;
- слезоточивостью;
- зудом.
Нередко пациенты путают аллергию на холод с простудой. Однако последняя также сопровождается повышенной температурой, слабостью, болью в горле и кашлем, объяснила специалист.
Диагностика и профилактика
Для диагностики аллергии врачи используют несколько способов. Для первого понадобится кубик льда, который прикладывают к области предплечья на пять минут.
От холодовой аллергии можно полностью избавиться медикаментозно, однако для этого важно обратиться к специалисту, чтобы он назначил правильное лечение. Что касается профилактики патологии, то помогут теплая одежда и защитные увлажняющие колд-кремы, которые нужно нанести перед выходом на улицу, заключила Андренова.