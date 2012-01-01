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05 декабря, 18:56

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Терапевт Хухрев назвал неожиданные плюсы лечения холодом

Испытание холодом: неожиданные плюсы криотерапии

Криотерапия помогает снизить вес, приводит в тонус сосуды и улучшает общее самочувствие. Подробнее о лечении холодом в программе "Доктор 24" рассказал врач-терапевт и врач общей практики Алексей Хухрев.

Польза криотерапии

Фото: 123RF/mukanoff

По словам Алексея Хухрева, криотерапия – это лечение холодом, которое приносит организму ряд преимуществ.

Считается, что стресс – это плохо, но не всегда. Вреден длительный стресс, когда нет перспектив, что он закончится. От этого появляется много болезней.
Алексей Хухрев
врач-терапевт, врач общей практики

Однако при кратковременном стрессе происходит выброс адреналина – холодовая терапия учащает сердцебиение, при этом сосуды кожи приходят в тонус, а с выбросом эндорфинов человек ощущает прилив сил и хорошее настроение.

Кроме того, сжатие и расширение сосудов служит некоторой профилактикой инфарктов и инсультов. Однако разовое посещение криосауны не снизит риск развития таких заболеваний.

Лечение холодом "подтягивает" за собой и другие полезные привычки. Например, налаживается питание, физическая активность и улучшается сон. Помимо этого, криотерапия может замедлить старение, если придерживаться и правил здорового образа жизни, добавил терапевт.

Также существует утверждение, что поход в криосауну помогает в похудении.

Для того чтобы организм согревался, он использует внутренние запасы энергии, запускается метаболизм. Если слишком переохладиться, мышцы начинают трястись, вырабатывая тепло. Поэтому тут важно соблюдать меру.
Алексей Хухрев
врач-терапевт, врач общей практики

Как проходит процедура

Фото: 123RF/surgay

К процедуре нужно подготовиться морально, так как будет очень холодно, предупредил врач. Температура в криосауне может достигать минус 95 градусов, что сопоставимо с условиями в Антарктиде в самый разгар зимы.

Также важно знать о противопоказаниях. Криотерапия опасна для людей с холодовыми спазмами дыхательных путей и коронарных артерий. Помимо этого, она не рекомендована при компенсированной ишемической болезни сердца, гипертонии и холодовой крапивнице.

Сначала следует проводить в криосауне не более трех минут. Максимальная длительность процедуры – шесть минут. При этом для стойкого эффекта рекомендуется пройти 10–15 сеансов с перерывами не более трех дней, подытожил Хухрев.

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