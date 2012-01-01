Терапевт Хухрев назвал неожиданные плюсы лечения холодом

Криотерапия помогает снизить вес, приводит в тонус сосуды и улучшает общее самочувствие. Подробнее о лечении холодом в программе "Доктор 24" рассказал врач-терапевт и врач общей практики Алексей Хухрев.
Польза криотерапии
По словам Алексея Хухрева, криотерапия – это лечение холодом, которое приносит организму ряд преимуществ.
Однако при кратковременном стрессе происходит выброс адреналина – холодовая терапия учащает сердцебиение, при этом сосуды кожи приходят в тонус, а с выбросом эндорфинов человек ощущает прилив сил и хорошее настроение.
Кроме того, сжатие и расширение сосудов служит некоторой профилактикой инфарктов и инсультов. Однако разовое посещение криосауны не снизит риск развития таких заболеваний.
Лечение холодом "подтягивает" за собой и другие полезные привычки. Например, налаживается питание, физическая активность и улучшается сон. Помимо этого, криотерапия может замедлить старение, если придерживаться и правил здорового образа жизни, добавил терапевт.
Также существует утверждение, что поход в криосауну помогает в похудении.
Как проходит процедура
К процедуре нужно подготовиться морально, так как будет очень холодно, предупредил врач. Температура в криосауне может достигать минус 95 градусов, что сопоставимо с условиями в Антарктиде в самый разгар зимы.
Также важно знать о противопоказаниях. Криотерапия опасна для людей с холодовыми спазмами дыхательных путей и коронарных артерий. Помимо этого, она не рекомендована при компенсированной ишемической болезни сердца, гипертонии и холодовой крапивнице.
Сначала следует проводить в криосауне не более трех минут. Максимальная длительность процедуры – шесть минут. При этом для стойкого эффекта рекомендуется пройти 10–15 сеансов с перерывами не более трех дней, подытожил Хухрев.