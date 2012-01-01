Терапевт Хухрев назвал неожиданные плюсы лечения холодом

Криотерапия помогает снизить вес, приводит в тонус сосуды и улучшает общее самочувствие. Подробнее о лечении холодом в программе "Доктор 24" рассказал врач-терапевт и врач общей практики Алексей Хухрев.

Польза криотерапии

По словам Алексея Хухрева, криотерапия – это лечение холодом, которое приносит организму ряд преимуществ.



Алексей Хухрев врач-терапевт, врач общей практики Считается, что стресс – это плохо, но не всегда. Вреден длительный стресс, когда нет перспектив, что он закончится. От этого появляется много болезней.

Однако при кратковременном стрессе происходит выброс адреналина – холодовая терапия учащает сердцебиение, при этом сосуды кожи приходят в тонус, а с выбросом эндорфинов человек ощущает прилив сил и хорошее настроение.

Кроме того, сжатие и расширение сосудов служит некоторой профилактикой инфарктов и инсультов. Однако разовое посещение криосауны не снизит риск развития таких заболеваний.

Лечение холодом "подтягивает" за собой и другие полезные привычки. Например, налаживается питание, физическая активность и улучшается сон. Помимо этого, криотерапия может замедлить старение, если придерживаться и правил здорового образа жизни, добавил терапевт.

Также существует утверждение, что поход в криосауну помогает в похудении.





Алексей Хухрев врач-терапевт, врач общей практики Для того чтобы организм согревался, он использует внутренние запасы энергии, запускается метаболизм. Если слишком переохладиться, мышцы начинают трястись, вырабатывая тепло. Поэтому тут важно соблюдать меру.

Как проходит процедура

К процедуре нужно подготовиться морально, так как будет очень холодно, предупредил врач. Температура в криосауне может достигать минус 95 градусов, что сопоставимо с условиями в Антарктиде в самый разгар зимы.

Также важно знать о противопоказаниях. Криотерапия опасна для людей с холодовыми спазмами дыхательных путей и коронарных артерий. Помимо этого, она не рекомендована при компенсированной ишемической болезни сердца, гипертонии и холодовой крапивнице.

Сначала следует проводить в криосауне не более трех минут. Максимальная длительность процедуры – шесть минут. При этом для стойкого эффекта рекомендуется пройти 10–15 сеансов с перерывами не более трех дней, подытожил Хухрев.