Диетолог Смирнова поделилась простыми способами контролировать аппетит

Неумеренный аппетит может сигнализировать о сильном стрессе. Как справиться с постоянным голодом, рассказала врач-диетолог Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Инна Смирнова в программе "Доктор 24".

Причины неконтролируемого аппетита

По словам Инны Смирновой, голод бывает физиологическим и эмоциональным. Для последнего характерен повышенный аппетит, который сложно контролировать.





Инна Смирнова врач-диетолог Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Если вы недавно поели, и прошло один-два часа, и снова что-то хочется поесть – это точно эмоциональный голод. Плюс он обычно требует какой-то конкретной еды, то есть нам не подойдет какой угодно тортик или шоколадка. Обычно мы хотим что-то конкретное.

Кроме того, во время еды аппетит может расти еще больше и не заканчиваться. При эмоциональном голоде после съеденной шоколадки обычно хочется съесть еще одну, добавила эксперт.

Как справиться с голодом

Успокоить такой аппетит можно с помощью стакана воды. Дело в том, что центры жажды и насыщения в мозге находятся рядом, поэтому человек часто путает обезвоживание с потребностью в еде.





Инна Смирнова врач-диетолог Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Я предлагаю сделать глоток воды, и, возможно, если это был эмоциональный, ложный голод, это чувство уйдет, и вы сможете спокойно дальше заниматься своими делами.

Также усмирить аппетит помогает самомассаж мочек ушей: на них находятся точки, известные из китайской медицины.

Можно также попробовать делать физические упражнения, так как они снижают уровень гормона голода – грелина. Помимо этого, спорт активизирует серотониновые центры в мозге, улучшая настроение, поэтому человек менее склонен заедать стресс.

Если перечисленные способы не помогают, стоит обратиться к врачу. Вероятно, повышенный аппетит – это проявление какого-либо заболевания, заключила врач.