Диетолог Смирнова поделилась простыми способами контролировать аппетит

Неумеренный аппетит может сигнализировать о сильном стрессе. Как справиться с постоянным голодом, рассказала врач-диетолог Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Инна Смирнова в программе "Доктор 24".
Причины неконтролируемого аппетита
По словам Инны Смирновой, голод бывает физиологическим и эмоциональным. Для последнего характерен повышенный аппетит, который сложно контролировать.
Кроме того, во время еды аппетит может расти еще больше и не заканчиваться. При эмоциональном голоде после съеденной шоколадки обычно хочется съесть еще одну, добавила эксперт.
Как справиться с голодом
Успокоить такой аппетит можно с помощью стакана воды. Дело в том, что центры жажды и насыщения в мозге находятся рядом, поэтому человек часто путает обезвоживание с потребностью в еде.
Также усмирить аппетит помогает самомассаж мочек ушей: на них находятся точки, известные из китайской медицины.
Можно также попробовать делать физические упражнения, так как они снижают уровень гормона голода – грелина. Помимо этого, спорт активизирует серотониновые центры в мозге, улучшая настроение, поэтому человек менее склонен заедать стресс.
Если перечисленные способы не помогают, стоит обратиться к врачу. Вероятно, повышенный аппетит – это проявление какого-либо заболевания, заключила врач.