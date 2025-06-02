Синоптик Позднякова: частицы пепла из вулкана Этна могут долететь до Москвы

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Частицы пепла из вулкана Этна, расположенного на Сицилии, могут долететь до Московского региона в середине недели. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

"Существенно это на прозрачности не скажется, потому что все-таки это далеко. Это как минимум 1,5 тысячи километров", – отметила синоптик.

Также, по ее словам, есть вероятность, что до того момента, пока пепел долетит до Москвы, его основная масса просто осядет. Позднякова добавила, что ситуация не скажется на характере атмосферных процессов в городе.

Вулкан Этна выбросил облако дыма и пепла в понедельник, 2 июня. Отмечалось, что вулканическая активность в Юго-Восточном кратере уже перешла к выбросу фонтана лавы.

Этна является самым высоким в Европе действующим вулканом. Он уже извергался в июле 2024 года. Тогда это привело к выбросу облака дыма и пепла на высоту 4,5 километра. Шлейф распространился в юго-восточном направлении, вызвав значительные выпадения пепла на несколько городов в юго-восточном районе Этны и до города Сиракузы.

