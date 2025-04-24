Росавиация: извержение вулкана Безымянный не повлияло на полеты

Фото: ТАСС/Елена Верещака

Активность вулкана Безымянный на Камчатке не повлияла на выполнение рейсов в аэропорт Елизово и транзитных полетов иностранных самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Специалисты ведомства и госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой гражданской авиации.

При этом, как подчеркнул Кореняко, с утра четверга, 24 апреля, наблюдается уменьшение активности вулкана. Камчатская группа реагирования выпустила сообщение об изменении авиационного кода опасности с "красного" на "оранжевый".

"Безопасность воздушного движения на Камчатке обеспечена полностью – это приоритет", – добавил представитель Росавиации.

Ночью в понедельник, 21 апреля, началось извержение вулкана Ключевская сопка на Камчатке, а в четверг, 24 апреля, – вулкана Безымянный.

Высота пеплового столба от последнего составила до 11 километров над уровнем моря при высоте самого вулкана в 2 882 метра. Шлейф распространился на северо-восток, в сторону поселка Ключи Усть-Камчатского района. В результате пеплопад накрыл три поселка и село Мильковского округа полуострова. Позже под него попал и населенный пункт Долиновка.

