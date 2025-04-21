Началось извержение вулкана Ключевская сопка на Камчатке

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Ночью 21 апреля было зафиксировано свечение на вершине кратера вулкана Ключевская сопка на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

В научном учреждении подчеркнули, что свечение длилось несколько минут. Это означает начало нового извержения.

Вулкан Ключевская сопка является самым высоким действующим вулканом Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На его склонах расположены примерно 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов.

Ранее, 12 апреля, на Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный. Он выбросил мощный столб пепла на высоту 4 километра.

Ученые отмечают, что подобные ситуации в ближайшее время будут происходить все чаще. Многие спящие вулканы по всему миру уже начали просыпаться.