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06 апреля, 16:30

Происшествия

Новости мира: в Японии произошло новое извержение Сакурадзимы

Новости мира: в Японии произошло новое извержение Сакурадзимы

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На юге Японии вновь активизировался вулкан Сакурадзима. Столб пепла поднялся на несколько километров вверх. Это уже 54-е извержение с начала года. Повышенная активность фиксируется с января.

В Араратской долине в Армении зацвели абрикосовые деревья – более 30 гектаров земли укрыты розовыми лепестками. Цветение в этом году особенно пышное благодаря благоприятной погоде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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