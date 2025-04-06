Новости мира: в Японии произошло новое извержение Сакурадзимы

На юге Японии вновь активизировался вулкан Сакурадзима. Столб пепла поднялся на несколько километров вверх. Это уже 54-е извержение с начала года. Повышенная активность фиксируется с января.

В Араратской долине в Армении зацвели абрикосовые деревья – более 30 гектаров земли укрыты розовыми лепестками. Цветение в этом году особенно пышное благодаря благоприятной погоде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.