Новости регионов: жилые дома и постройки горят в Калиновке Красноярского края

Жилые дома и постройки горят в Калиновке Красноярского края. Огонь уже охватил 1 тысячу "квадратов". Кадры пожара опубликовали в соцсетях местные жители. Они рассказывают, что в районе бушует ураганный ветер. Как сообщили в МЧС, угрозы распространения на другие строения нет.

Ураганный ветер бушует в Хакасии и других регионах Сибири. Он срывает крыши, разбивает стекла на балконах, опрокидывает остановки, ломает деревья. По прогнозам синоптиков, штормовой ветер, достигающий 33 метров в секунду, не утихнет также в воскресенье. Без света остались жители шести районов Кузбасса и пяти Алтайского края. Распространяются природные пожары. На борьбу с ними направили два пожарных поезда.

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