Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 апреля, 14:15

Происшествия

Новости регионов: жилые дома и постройки горят в Калиновке Красноярского края

Новости регионов: жилые дома и постройки горят в Калиновке Красноярского края

Новости мира: круизный лайнер попал в сильный шторм в проливе Дрейка

Банный комплекс загорелся в ТиНАО

В подмосковном Дмитрове произошел крупный пожар

В Красногорске врачи борются за жизнь мужчины, на которого напал медведь

"Битцевский маньяк" готов признаться еще в 11 убийствах

Новости мира: массовые протесты вспыхнули в итальянском Турине

На юге Москвы мужчина открыл стрельбу по полицейским при задержании

Россия передаст Кубе 50 автомобилей "Москвич" для создания таксопарка в Гаване

Пассажир выхватил из рук мужчины телефон на станции "Парк культуры"

Жилые дома и постройки горят в Калиновке Красноярского края. Огонь уже охватил 1 тысячу "квадратов". Кадры пожара опубликовали в соцсетях местные жители. Они рассказывают, что в районе бушует ураганный ветер. Как сообщили в МЧС, угрозы распространения на другие строения нет.

Ураганный ветер бушует в Хакасии и других регионах Сибири. Он срывает крыши, разбивает стекла на балконах, опрокидывает остановки, ломает деревья. По прогнозам синоптиков, штормовой ветер, достигающий 33 метров в секунду, не утихнет также в воскресенье. Без света остались жители шести районов Кузбасса и пяти Алтайского края. Распространяются природные пожары. На борьбу с ними направили два пожарных поезда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарпогодарегионывидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика