Пассажир упал в обморок между вагоном и платформой на Павелецком вокзале

телеграм-канал "Московская железная дорога"

Мужчина упал в обморок между вагоном стоящего поезда и платформой на Павелецком вокзале в столице, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Инцидент произошел примерно в 20:45 3 апреля во время посадки пассажиров в поезд № 25, следующий из Москвы в Воронеж. Один из горожан потерял сознание и упал. Этот момент был зафиксирован видеокамерами.

Пострадавшему была оперативно вызвана бригада скорой помощи, подчеркнули в столичной магистрали. Однако на время оказания медпомощи отправление состава было отложено на 35 минут.

В связи со случившимся в МЖД напомнили, что при плохом самочувствии пассажирам необходимо обратиться в медпункт, работающий на каждом вокзале. В случае недомогания уже в пути следования компания призвала сообщать об этом по связи "пассажир – машинист" или поездной бригаде.

Случай с падением произошел ранее на станции "Коломенская" метро Москвы. Там женщина с ребенком на руках отвлеклась и зашла за ограничительную линию у края платформы, вследствие чего упала на пути. Подняться обратно ей помогли очевидцы. В результате случившегося никто не пострадал.

Еще одна похожая ситуация произошла в подземке в Санкт-Петербурге, когда мужчина, засмотревшись в телефон, упал на пути станции "Спортивная". Его спасли и передали врачам. По данным журналистов, пассажир сломал нос, предплечье, бедро, а также получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

