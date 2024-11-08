08 ноября, 13:56Происшествия
Мужчина отвлекся на телефон и упал с платформы на станции метро "Новослободская"
Мужчина при этом не пострадал.
Прокуратура Московского метрополитена напомнила, что в метро нужно быть внимательным и соблюдать правила пользования транспортом. Заходить за ограничительную линию у края платформы до полной остановки поезда запрещено.
В пятницу, 8 ноября, сбой в движении поездов произошел на Кольцевой линии метро Москвы. На станции "Новослободская" одному из машинистов пришлось применить экстренное торможение из-за человека на путях. Сотрудники оперативно подняли его на платформу.
Ранее в петербургском метро пассажир, засмотревшись в телефон, упал на пути станции "Спортивная". Мужчину достали и передали врачам. По данным СМИ, пострадавший сломал нос, предплечье, бедро, а также получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.
Сейчас он находится в травматологии Мариинской больницы. С его слов, он не понял, как упал.
Сотрудники метро спасли человека, упавшего на пути