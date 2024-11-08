Сбой в движении произошел на Кольцевой линии метро Москвы из-за человека на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сбой в движении поездов произошел на Кольцевой линии метро Москвы. В настоящее время составы ходят по графику, передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу подземки.

Ранее на станции "Новослободская" одному из машинистов пришлось применить экстренное торможение из-за человека на путях. Сотрудники оперативно подняли его на платформу, уточнили в пресс-службе.

При этом в телеграм-каналах сообщалось, что на коричневой линии не было движения от "Белорусской" в сторону "Краснопресненской".

По аналогичной причине поздно вечером 6 ноября были временно увеличены интервалы движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии. В какой-то момент поезда не ходили от станции "Парк культуры" до "Университета". Позже движение было восстановлено в соответствии с графиком.