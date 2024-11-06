Движение поездов восстановлено на Сокольнической линии столичного метро

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Движение поездов восстановили на Сокольнической линии метро Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В данный момент поезда ходят в соответствии с графиком.

Поздно вечером 6 ноября стало известно о временном увеличении интервалов движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии из-за человека на путях. В какой-то момент поезда не ходили от станции "Парк Культуры" до "Университета".

Утром 5 ноября интервалы движения поездов также были временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро из-за человека на путях. Позже движение восстановили в соответствии с графиком.