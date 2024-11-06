Поезда не ходят на участке Сокольнической линии метро Москвы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

На Сокольнической линии метро Москвы нет движения поездов от станции "Парк Культуры" до "Университета". Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Отмечается, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Ранее стало известно о временном увеличении интервалов движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии из-за человека на путях.

Утром 5 ноября в СМИ появилась информация о том, что на станции "Кузьминки" произошло задымление в вагоне поезда. В Дептрансе опровергли эти сообщения, заявив, что сотрудники метро использовали огнетушитель на небольшой участок тлеющей шпалы.