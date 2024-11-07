Пассажир метро Петербурга сломал бедро и нос, засмотревшись в телефон

Фото: телеграм-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"

Пассажир метро в Санкт-Петербурге, засмотревшись на телефон, вышел за ограничительную линию платформы и упал на рельсы, сообщается в телеграм-канале прокуратуры.

Инцидент произошел на станции "Спортивная". Пострадавшего достали и передали врачам. По данным телеграм-канала Mash, в результате падения мужчина сломал нос, предплечье, бедро, а также получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

Сейчас 37-летний пострадавший находится в травматологии Мариинской больницы. Сам он рассказал, что даже не понял, как упал.

Ранее москвич избил пассажира метро на станции "Севастопольская". Между двумя пассажирами произошел конфликт из-за того, что мужчина задел другого при проходе на платформу.

В ответ на это злоумышленник ударил пять раз своего оппонента в область лица, после чего тот упал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".