Женщина с ребенком на руках упала на пути на станции метро "Коломенская"

Женщина с ребенком на руках упала на пути на станции "Коломенская" метро Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, женщина упала из-за того, что отвлеклась и зашла за ограничительную линию у края платформы. Подняться обратно ей помогли очевидцы. В результате случившегося никто не пострадал.

Прокуратура напомнила, что пассажиры должны быть предельно внимательными и соблюдать правила пользования метро. Также в ведомстве предупредили, что заходить за ограничительную линию у края платформы до полной остановки поезда нельзя.



Похожая ситуация произошла в метро в Санкт-Петербурге. Там мужчина, засмотревшись в телефон, упал на пути станции "Спортивная". Его спасли и передали врачам. По данным журналистов, пассажир сломал нос, предплечье, бедро, а также получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

