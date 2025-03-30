Новая антиправительственная акция началась в центре Тбилиси

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Очередные антиправительственные протесты проходят в центре Тбилиси, перед зданием парламента. Это уже 122-й день непрерывных митингов, сообщает РИА Новости.

Прилегающий к парламенту проспект Руставели оказался перекрыт для автомобилей. На место прибыли бригады патрульной полиции, однако сама демонстрация проходит мирно.

Участники акций держат в руках транспаранты различного содержания и флаги Грузии, Евросоюза и США. Они по-прежнему требуют проведения новых парламентских выборов в стране и освобождения задержанных во время протестов.

Протесты в Тбилиси и других городах Грузии начались после решения правящей партии "Грузинская мечта" приостановить переговоры о членстве страны в Евросоюзе до 2028 года. Более 150 сотрудников МВД Грузии пострадали в результате столкновений с участниками акций протеста. Также несколько протестующих были задержаны, среди них оказались четверо россиян.

В декабре прошлого года в Грузии прошли президентские выборы. ЦИК признал выборы состоявшимися после того, как участие в голосовании приняли более половины от общего числа членов коллегии выборщиков. В результате новым президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили.