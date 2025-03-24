Президент Грузии Кавелашвили отозвал иск против закона об иноагентах

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Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал из Конституционного суда иск против закона об иноагентах. Он был подан экс-лидером Саломе Зурабишвили, сообщает пресс-служба президента.

"Закон служит максимальному информированию общества о происхождении финансирования организаций, проводящих интересы иностранной силы", – цитирует ТАСС заявление.

Парламент Грузии одобрил закон об иноагентах в мае 2024 года. Тогда документ поддержали 84 депутата, против высказались 30 человек.

После этого Зурабишвили, которая на тот момент была президентом Грузии, наложила вето на закон. По ее словам, он "по своей сути и духу является российским" и противоречит конституции.

Большинством голосов парламентарии преодолели данное вето. Также Конституционный суд Грузии отклонил ходатайство Зурабишвили о приостановке действия закона на время рассмотрения иска в суде.

В начале марта 2025 года грузинский парламент одобрил в первом чтении новый законопроект об иностранных агентах, который похож на американский закон FARA (Foreign Agents Registration Act). Председатель парламента Шалва Папуашвили огласил результаты голосования, согласно которым 84 депутата поддержали проект.