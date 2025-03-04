Парламент Грузии одобрил закононопроект об иноагентах

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Парламент Грузии одобрил в первом чтении новый законопроект об иностранных агентах, который похож на американский закон FARA (Foreign Agents Registration Act). Пленарное заседание транслировалось на сайте парламента страны.

Председатель парламента Шалва Папуашвили огласил результаты голосования, согласно которым 84 депутата поддержали проект. При этом никто не высказался против его принятия.

Парламент одобрил закон об иноагентах в мае прошлого года. Папуашвили заявил, что тогда документ поддержали 84 депутата, против высказались 30 человек.

После этого Саломе Зурабишвили, которая на тот момент была президентом Грузии, наложила вето на закон. Она объяснила, что он "по своей сути и духу является российским" и противоречит Конституции Грузии.

Большинством голосов парламентарии преодолели данное вето. Также Конституционный суд страны отклонил ходатайство Зурабишвили о приостановке действия закона на время рассмотрения иска в суде.

Грузинские власти планировали подготовить поправки в закон в декабре прошлого года, сообщал генсек Совета Европы Ален Берсе.