Спикер парламента Грузии призвал критиков закона об иноагентах извиниться

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Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сказал, что те, кто критиковал закон об иноагентах, должны извиниться перед страной. Это заявление прозвучало после слов президента США Дональда Трампа о коррупции в Агентстве США по международному развитию (USAID).

"Настало время, чтобы все иностранцы, кто боролся с законом о прозрачности [иностранного влияния], извинились перед грузинским государством и грузинским народом", – написал Папуашвили в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

К своему посту он прикрепил фотографию Трампа и его цитату о коррупции в USAID.

Агентство оказалось под пристальным вниманием после того, как Трамп приостановил ряд программ и раскрыл данные о расходах организации. Позже Белый дом опубликовал список самых нелепых трат Агентства США по международному развитию. Там отмечается, что USAID спонсировало террористов, кормило сирийских боевиков и поддерживало условия для наркотрафика из Афганистана.

