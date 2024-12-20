В Грузии внесут поправки в закон об иноагентах

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Грузинские власти пообещали внести поправки в закон об иноагентах, который вызвал в стране волну протестов. Об этом сообщил генсек Совета Европы Ален Берсе во время своего визита в Тбилиси, передает RT.

По словам Берсе, планируется создать рабочую группу с Грузией и экспертами Совета, Венецианской комиссии для определения изменений, которые внесут в данный закон. Он выразил надежду на реализацию похожих процессов "и в других направлениях".

В мае парламент Грузии одобрил закон об иноагентах. Председатель парламента Шалва Папуашвили уточнил, что документ поддержали 84 депутата, против высказались 30 человек.

Затем грузинский президент Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, пояснив, что он "по своей сути и духу является российским" и противоречит конституции Грузии. Большинством голосов парламентарии преодолели данное вето.

Кроме того, Конституционный суд страны отклонил ходатайство президента о приостановке действия закона на время рассмотрения иска в суде. Ранее данная инстанция начала рассмотрение четырех исков против закона об иноагентах, объединенных в одно делопроизводство.