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Бывшего премьер-министра Грузии, лидера оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахарию забросали яйцами. Инцидент произошел в аэропорту Тбилиси, когда политик вернулся с Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает канал TV Pirveli.

"Предатель, агент, беспринципный человек", – кричала в его адрес молодежь, выражая свой протест.

Экс-премьер уехал из аэропорта на машине. Спустя некоторое время после случившегося его партия обвинила правящую "Грузинскую мечту" в том, что та заранее подготовила к его приезду "зондергруппу". По мнению политиков, ее действия поддерживала полиция, которая ничего не предприняла.

В рамках конференции Гахария встретился с европейскими политиками, рассказав об "отступлении Грузии от демократии и прозападного курса".

В ходе мероприятия также выступал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он обрушился с критикой на страны Европы, обвинив государства в цензуре и отсутствии демократии. Президент Штатов Дональд Трамп назвал эту речь блестящей.

На закрытии мероприятия председатель конференции по безопасности Кристоф Хойсген не смог сдержать слез. Он подчеркнул, что после выступления Вэнса "общая ценностная база" Европы и США может уже не быть настолько единой.

Глава российского МИД Сергей Лавров указывал, что прозвучавшие в Мюнхене заявления некоторых лидеров стран Европы были агрессивными. По его словам, некоторые силы пытаются переписать историю и повлиять на ситуацию в мире, пытаясь стать гегемоном на международной арене.

