Лавров назвал агрессивными ряд заявлений на Мюнхенской конференции

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Заявления лидеров ряда стран Европы на Мюнхенской конференции по безопасности были агрессивными. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, открывая переговоры с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем.

"К сожалению, на ситуацию в мире, и особенно в Европе, все больше и больше пытаются влиять те силы, которых такой ход истории не устраивает и которые хотели бы эту историю переписать и стать гегемоном на международной арене. Мы в этом убедились в очередной раз", – передает слова Лаврова ТАСС.

Однако, уточнил министр, на мероприятии звучали и более реалистичные голоса, которые опираются на кардинально меняющийся расклад сил в мире, и голоса, в значительной степени начинающие учитывать реалии объективно формирующегося многополярного миропорядка.

Мюнхенская конференция по безопасности прошла с 14 по 16 февраля. Для участия в ней были приглашены около 60 глав государств и правительств. Главной темой стал украинский конфликт.

Председатель конференции Кристоф Хойсген не смог сдержать слез во время своего выступления на закрытии мероприятия. Он уточнил, что конференция изначально задумывалась как трансатлантическая. После речи вице-президента США Джей-Ди Вэнса европейским странам следует с опасением относиться к тому, что их общая ценностная база может быть уже не такой единой, пояснил Хойсген.