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Коллективного Запада в том смысле, в каком он задумывался, больше нет, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем телеграм-канале.

Сенатор отметил, что это стало понятно по итогам "еще не закончившейся, но уже провалившейся" Мюнхенской конференции по безопасности.

"Но это не значит, что исчезли угрозы. Они просто становятся более вариативными. Принцип новой администрации США <...> пока еще не про более справедливое мироустройство. Он – про перераспределение ролей и кормовых баз. Где каждому предлагается быть за себя, ведь отныне никто – за всех", – отметил Косачев.

Подобное положение дел несет не меньшие риски, чем однополярный мир, заключил сенатор.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа расстроил европейских и украинских чиновников. Переговоры лидеров России и Соединенных Штатов вызвал у них страх и ужас, утверждают некоторые СМИ.

По мнению европейских лидеров, это нельзя оставлять в стороне. Они настояли на том, что Запад должен стремиться "поставить Киев в позицию силы".