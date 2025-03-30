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30 марта, 09:15

Политика

Новости мира: очередная акция протеста прошла в Стамбуле

Новости мира: очередная акция протеста прошла в Стамбуле

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В Стамбуле состоялась очередная масштабная акция протеста. По предварительным данным, более 2 миллионов сторонников оппозиции вышли на улицы с требованием освободить из-под ареста мэра Экрема Имамоглу. Он был арестован по обвинению в коррупции и связях с террористами. Политик отверг все обвинения, но суд принял решение об аресте. Сторонники Имамоглу считают это дело политическим и регулярно проводят митинги и демонстрации в го поддержку.

Между тем в немецком. Висбадене прошли акции протеста против размещения на территории страны американских ракет средней дальности. Кроме того, демонстранты требовали распустить американское командование, которое расквартировано в городе. О намерении развернуть в Германии дальнобойные ударные системы в Пентагоне заявили чуть меньше года назад. Произойти это должно в 2026-м. В частности, речь идет о ракетах SM-6 "Томагавк" и гиперзвуковом оружии. Это решение вызвало возмущение как немецкой оппозиции, так правящих партий. Политики недовольны тем, что решение не было обсуждено ни с общественностью, ни с бундестагом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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