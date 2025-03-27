Путин высказался о планах Трампа присоединить Гренландию к США

Фото: 123RF/mtellioglu

Владимир Путин в ходе заседания Международного арктического форума заявил, что слова президента США Дональда Трампа о присоединении к стране Гренландии не стоит воспринимать только как "экстравагантное заявление", передает News.ru.

"Речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии", – считает российский лидер.

Путин отметил, что намерение Штатов присоединить Гренландию имеет далекие исторические корни. По его словам, США дальше будут продвигать свои интересы в Арктике. Путин заявил, что геополитическая борьба в Арктической зоне становится еще серьезнее.

Трамп в ходе встречи с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте выразил уверенность в присоединении Гренландии к Штатам. Американский лидер считает, что такое развитие событий будет отвечать и интересам Дании.

Позже президент США отметил, что Гренландия необходима американской стороне для обеспечения национальной и международной безопасности.

