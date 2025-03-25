Вице-президент США Вэнс прибудет в Гренландию 28 марта

Фото: 123RF/maestroo

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что прибудет в Гренландию в пятницу, 28 марта, чтобы проверить безопасность самого острова и расположенных там американских военных. Об этом он сообщил в соцсети X.

Вэнс собирается посетить Гренландию в компании своей супруги, второй леди США Уши Вэнс.

По его словам, некоторые страны угрожают Гренландии, чтобы использовать территории острова и его водные пути для угроз США, Канаде и народу Гренландии. В связи с этим необходимо проверить обстановку с военными и безопасностью, считает Вэнс.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в присоединении Гренландии к территории США. Он подчеркнул, что присоединение острова, который сейчас является частью Дании, необходимо с точки зрения международной безопасности.

Лидер партии "Демократы", которая занимает первое место на выборах в парламент Гренландии, Йенс-Фредерик Нильсен обратился к населению страны с призывом к объединению на фоне желания американского президента приобрести остров.