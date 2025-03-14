Политик Нильсен призвал население Гренландии к единству из-за желания Трампа купить остров

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Лидер партии "Демократы", которая занимает первое место на выборах в парламент Гренландии, Йенс-Фредерик Нильсен обратился к населению страны с призывом к объединению на фоне желания американского президента Дональда Трампа приобрести остров. Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR.

"Сделанное в США заявление Трампа неподобающее и в очередной раз показывает, что в таких ситуациях мы должны держаться вместе", – отметил политик.

По словам Нильсена, между представителями фракций на острове проходят переговоры.

Ранее Трамп в ходе встречи с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте вновь выразил уверенность в присоединении Гренландии к США. Он заявил, что это вопрос международной безопасности, однако Рютте ответил, что не хочет втягивать НАТО в эту ситуацию.

Президент США впервые заявил об "абсолютной необходимости" для США владеть Гренландией в конце прошлого года. После этого правительство Дании, частью которого является остров, сообщило об увеличении расходов на оборону Гренландии.

В свою очередь, премьер-министр Гренландии Муте Эгеде указал, что островное государство не продается и никогда не будет продаваться. При этом, отметил он, жители не хотят быть ни датчанами, ни американцами.