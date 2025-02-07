Telegraph: страны НАТО обсуждали введение войск в Гренландию из-за слов Трампа

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Государства, которые являются членами Североатлантического альянса, обсуждали возможность введения войск на территорию Гренландии после слов американского лидера Дональда Трампа о том, что остров следует присоединить к США, пишет Daily Telegraph, ссылаясь на источник.

Члены НАТО на встрече в Брюсселе говорили о возможности обращения к пятой статье устава блока о коллективной самообороне, поясняется в публикации. Однако участники заседания быстро отвергли это предложение, поскольку для него нужно согласие всех членов объединения.

Тогда участники признали, что рациональнее использовать четвертую статью о созыве Совета для консультаций, если одна из стран считает, что существует угроза ее безопасности. Они также рассмотрели возможность привлечения сил НАТО в тех регионах, где, по словам Трампа, есть проблемы с безопасностью, сказано в материале.

Ранее Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для США владеть Гренландией. На фоне этого датское правительство сообщило об увеличении расходов на оборону острова.

При этом президент США разместил в соцсетях кадры, на которых жители Гренландии просят его купить остров. Один из них выразил мнение, что в этом случае улучшится образование и здравоохранение.

По версии СМИ, высказывания Трампа о присоединении Гренландии связаны с его представлением о политике противодействия России и Китаю.

