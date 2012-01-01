Politico: сделка по покупке Гренландии финансово нецелесообразна для США

Жители Гренландии обратились к Дональду Трампу с просьбой приобрести остров – ранее о соответствующих планах заявлял сам избранный президент США. При этом местные власти и иностранные политики отнеслись к словам будущего американского лидера с непониманием и даже опасением. Подробнее – в нашем материале.

"Сделать Гренландию снова великой"

Избранный президент США Дональд Трамп обозначил планы получить контроль над Гренландией еще в конце декабря 2024 года. Политик подчеркивал, что владение островом является "абсолютной необходимостью" для Вашингтона.

Позднее на одной из пресс-конференций Трамп пояснил, что Дании следует уступить эту территорию США, чтобы Вашингтон смог защитить свои интересы: в регионе присутствует большое количество кораблей России и Китая. Также политик пообещал, что это принесет огромную выгоду самим жителям Гренландии.





Дональд Трамп избранный президент США Мы будем защищать ее и беречь от очень злобного внешнего мира. Сделаем Гренландию снова великой!

Гренландия – самый большой остров на Земле площадью в более чем 2,1 миллиона квадратных километров. Географически он находится на северо-востоке от Северной Америки, но политически является самоуправляемой провинцией Дании. Впервые Трамп выразил интерес к Гренландии в 2019 году во время первого президентского срока. Тогда инициатива не получила развития, но на этот раз все будет "серьезно на 100%", сообщали СМИ со ссылкой на источники. Отмечается, что замысел американского лидера связан с его видением Штатов как империи, которую следует расширять, чтобы она не разрушилась.



Американский лидер также не исключил, что для достижения своей цели Штаты применят силу. И хотя давление вряд ли окажется военным, речь может пойти об экономических или дипломатических санкциях в адрес Дании, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

10 января Трамп опубликовал в соцсетях кадры, где жители Гренландии в бейсболках с надписью Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой") обращаются к нему с просьбой купить остров. По словам одного из них, такая мера позволит улучшить местное образование и здравоохранение. В ответ избранный президент США сказал спасибо всем, кто его поддерживает.

"Мы снова встретимся с вами – скоро!" – написал политик.

По данным СМИ, если сделка состоится, она будет стоить Вашингтону не менее триллиона долларов. Более того, политический обозреватель Брайан Кимлид в эфире телеканала Fox News предположил, что речь идет о сумме в 1,5 триллиона. В то же время аналитики издания The Times of India пояснили, что к затратам на земли могут прибавиться компенсации для 57 000 местных жителей: при передаче суверенитета Гренландии каждый из них, вероятно, получит от 100 тысяч до 1 миллиона долларов.

"Мы не продаемся"

На фоне заявлений Дональда Трампа премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в конце декабря подчеркнул, что приобрести остров невозможно.





Муте Эгеде премьер-министр Гренландии Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу.

Реакцией на намерения Трампа стало и внезапное обновление королевского герба Дании, предположило издание The Guardian. В частности, с него убрали короны, которые на протяжении 500 лет символизировали Кальмарскую унию между Данией, Норвегией и Швецией. Взамен же увеличили изображения белого медведя и серебристого барана – символов Гренландии и Фарерских островов. Но, несмотря на скептическое отношение к сделке, глава местного МИДа Вивиан Мотцфельдт заявила журналистам, что власти "с нетерпением" ждут переговоров с США по экономическим вопросам.

В то же время критически инициативу Трампа восприняли в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с территориальной принадлежностью острова драматической. По его словам, "слава богу", что пока ситуация развивается "на уровне заявлений".

А глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал РИА Новости, что вход острова в состав США представляет угрозу для РФ в плане военной безопасности.





Андрей Картаполов глава комитета Госдумы по обороне Гренландия занимает очень большое место в Арктике и дает в Арктику прямой выход... В мире нет ничего невозможного, в будущем гипотетическом столкновении межконтинентальном – это такой хороший плацдарм для Америки.

Фото: ТАСС/Ida Marie Odgaard/EPA

Благодаря покупке Гренландии Вашингтон действительно улучшит стратегическое положение своей страны, отметил в разговоре с телеграм-каналом Baza руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

"На Гренландии уже есть военная база США, радиолокационная станция, система предупреждения ракетного нападения. <...> Все прекрасно понимают, что между Америкой и Россией самое кратчайшее расстояние проходит через Северный полюс. То есть там за наименьшее время могут пролететь межконтинентальные баллистические ракеты", – отметил специалист.

В свою очередь, экономист, доцент РГУ СоцТех и член общественного совета при Минобрнауки Инна Литвиненко в беседе с "Аргументы и Факты" напомнила и о больших залежах редкоземельных металлов в Гренландии – порядка 38,5 миллиона тонн.





Инна Литвиненко экономист, доцент РГУ СоцТех и член общественного совета при Минобрнауки Редкоземельные металлы используют для производства смартфонов и электромобилей. А у крупнейшего производителя электрокаров в США – компании Tesla – за прошедший год их производство сократилось почти на 4%. С конвейера концерна Илона Маска, американского миллиардера и по совместительству ближайшего советника Дональда Трампа, в 2024-м сошло 1,773 миллиона электрокаров.

Еще регион богат нефтью и газом, напомнила эксперт. Пока добраться до всех полезных ископаемых непросто из-за суровых погодных условий и дороговизны процесса добычи, но уже в 2050–2100 годах потепление сделает их гораздо более доступными, заключила она.

Однако другие эксперты убеждены, что приобретение Гренландии не принесет Штатам пользы. В частности, доцент Королевского датского оборонного колледжа Йон Рахбек-Клемменсен заявил изданию Politico, что в настоящее время власти Дании ежегодно тратят на содержание острова до миллиарда долларов. По его мнению, для Трампа как бизнесмена такие вливания невыгодны. Доцент подчеркнул, что США уже сейчас получают в регионе "то, что хотят", и это обходится им "дешево".